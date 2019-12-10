На МКАД грузовик врезался в ограждение и вылетел в кювет

Новости Беларуси. ДТП с участием большегруза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобиль МАЗ, за рулем которого находился 27-летний водитель, двигался по МКАД в сторону улицы Ташкентской. В какой-то момент водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, а после вылетел в кювет. Никто не пострадал.

Возможно, одной из причин аварии стал туман, плохая видимость. Погодные условия и не соблюдение дистанции приводит к десяткам мелких ДТП. Свидетелем одного из них стала съёмочная группа СТВ.