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ДТП в Смолевичском районе: два человека погибли, четверо пострадали

23 октября 2017 15:18
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Новости Беларуси. 20 октября днем в Смолевичском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, 55-летняя женщина ехала за рулем Opel Sintra. Во время разворота в неустановленном месте машина столкнулась с Subaru, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель и 54-летний пассажир Opel скончались на месте. А другие пассажиры – 56, 49 и 28 лет – были доставлены в больницу.

Водитель второго автомобиля получил травмы, но не был госпитализирован. По информации ГАИ, водители были пристегнуты ремнем безопасности, а пассажиры нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

В Копыльском районе 12-летняя внучка водителя погибла в результате ДТП – здесь подробнее.

# происшествия # ДТП

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