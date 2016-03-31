Их вычислили по единственной камере в районе: в Кореличах маршрутчики обстреляли машину конкурентов

Новости Беларуси. И к теме, которая уже не одну неделю держит в напряжении перевозчиков и пассажиров Гродненского региона. Здесь развернулась самая что ни на есть криминальная история. Напомним, в ночь с 10 на 11 марта в Кореличах обстреляли пассажирский микроавтобус. По одной из версий, причиной разборок стал конфликт интересов в сфере перевозок, другими словами – конкуренция. И вот сегодня стало известно, что сотрудники милиции задержали двух жителей Гродненской области, которых подозревают в обстреле. В непростом деле разбирался корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель маршрутного такси Алексей, забирая свой микроавтобус с общественной стоянки в Кореличах, буквально замер от шока. На окнах виднелись пулевые отверстия. Накануне вечером он сделал рейс из Гродно, а утром собирался везти пассажиров обратно.

Алексей Рыбалко, водитель маршрутного такси:

Ночью в машине оказались прострелены 3 стекла. По счастливой случайности там никого не было. Мы просто в шоке. Подходил к водителям, угрожали, но все это было на словах. Что дело закончится этим, никто не мог представить.

С недавних пор направление на Кореличи для гродненских перевозчиков считается, мягко говоря, неблагополучным. Местные таксисты видят в коллегах из областного центра угрозу для своего бизнеса. И стараются любыми способами убрать конкурентов. Коллега Алексея Рыбалко, тоже Алексей, говорит, что в такую поездку необходимо брать с собой как минимум бейсбольную биту.

Алексей Отцецкий, водитель маршрутного такси:

Угрожали неоднократно водителям нашим. Началось всё с откручивания колёс по ночам. Выхлопную систему пеной монтажной пенили, как-то навредить старались.

Расстрел маршрутки на стоянке стал последней каплей в натянутых отношениях областных и районных перевозчиков. Алексей написал заявление в милицию. Нашли бандитов быстро. Кореличские гангстеры умудрились попасть в поле зрения единственной в том районе видеокамеры.

Юрий Карнелович, СТВ:

Разборка в стиле лихих 90-х стала причиной возбуждения уголовного дела, но оказалась бесполезной. Подозреваемые шли на дело, думая, что наказывают своих конкурентов. Но пострадавшие автомобили перевозили пассажиров совершенно по другим маршрутам.

Игорь Белоозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Данные люди были задержаны на территории райцентра. На сегодняшний день собрана определенная доказательная база, в том числе изъята запись с камер видеонаблюдения, где двое схожих по приметам людей направляются к месту совершения преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Маршрутное такси Алексея, на котором он обычно ездил из Гродно в Кореличи, в тот день сломалось. Нашли замену — сняли с рейса в Минск автомобиль. Столичная маршрутка подействовала на кореличских горе-перевозчиков как красная тряпка. Такая неразборчивость может вылиться им во вполне реальное наказание.