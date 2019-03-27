В Минске пешехода задело упавшим из-за столкновения легковушек столбом

Новости Беларуси. Вечером 26 марта в Минске пешехода задело столбом, в который врезалась легковушка.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 20-летняя водитель за рулём Nissan ехала по улице Стариновской в направлении проспекта Независимости. Перестраиваясь из одной полосы в другую, девушка не пропустила попутно двигавшийся Saab.