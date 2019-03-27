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В Минске пешехода задело упавшим из-за столкновения легковушек столбом

27 марта 2019 11:26
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Новости Беларуси. Вечером 26 марта в Минске пешехода задело столбом, в который врезалась легковушка.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 20-летняя водитель за рулём Nissan ехала по улице Стариновской в направлении проспекта Независимости. Перестраиваясь из одной полосы в другую, девушка не пропустила попутно двигавшийся Saab.  

В Минске пешехода задело упавшим из-за столкновения легковушек столбом-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В результате случившегося столкновения Nissan отбросило на тротуар, где машина сбила осветительную мачту. При падении фонарный столб задел 72-летнего гражданина. Пострадавший был доставлен в медучреждение с лёгкими травмами.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Пинском районе кабан спровоцировал ДТП.  

В пропускавший животное автомобиль врезалась другая машина – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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