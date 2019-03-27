В Минске пешехода задело упавшим из-за столкновения легковушек столбом
Новости Беларуси. Вечером 26 марта в Минске пешехода задело столбом, в который врезалась легковушка.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 20-летняя водитель за рулём Nissan ехала по улице Стариновской в направлении проспекта Независимости. Перестраиваясь из одной полосы в другую, девушка не пропустила попутно двигавшийся Saab.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате случившегося столкновения Nissan отбросило на тротуар, где машина сбила осветительную мачту. При падении фонарный столб задел 72-летнего гражданина. Пострадавший был доставлен в медучреждение с лёгкими травмами.
По факту аварии ведётся проверка.
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