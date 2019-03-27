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В Барановичах разыскивается ушедшая из больницы 13-летняя девочка

27 марта 2019 08:59
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Новости Беларуси. 26 марта в Барановичах 13-летняя местная жительница ушла из больницы и пропала.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 25 марта девочку изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении. После этого школьницу поместили в детскую городскую больницу.  

Во вторник примерно в пять часов вечера к правоохранителям обратилась врач-педиатр медучреждения. Женщина сообщила, что девочка исчезла.  

Отмечается, что из дома несовершеннолетняя не уходила. Дозвониться пропавшей на мобильник не получилось.  

# Пропавшие люди # происшествия

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