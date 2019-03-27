В Барановичах разыскивается ушедшая из больницы 13-летняя девочка

Новости Беларуси. 26 марта в Барановичах 13-летняя местная жительница ушла из больницы и пропала.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 25 марта девочку изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении. После этого школьницу поместили в детскую городскую больницу.

Во вторник примерно в пять часов вечера к правоохранителям обратилась врач-педиатр медучреждения. Женщина сообщила, что девочка исчезла.

Отмечается, что из дома несовершеннолетняя не уходила. Дозвониться пропавшей на мобильник не получилось.