В Минске перекрыт беспрецендентный по объему канал поставки психотропного наркотика

Столичные правоохранители изъяли более 110 килограммов псевдоэфедрина. Завезли его в страну под видом спортивного питания и реализовывали в виде таблеток. Незаконный бизнес предполагалось поставить на широкую ногу – наладить целую наркосеть во многих регионах страны. Однако осуществить эти планы наркоторговцам не удалось. По иронии судьбы самая крупная в истории Беларуси партия наркотика псевдоэфедрина изъята у директора магазина питания для спортсменов, названного по имени самой маленькой птички – колибри.



Несколько месяцев назад столичные оперативники получили информацию о том, что в Минск под видом спортивного питания завезли крупную партию псевдоэфедрина. Вышли на след 25-летнего минчанина. 24 октября он сбыл полторы тысячи таблеток психотропного вещества студенту 3-го курса БГУ. Но замыслы у дельца были куда шире — наладить крупную наркосеть по всей стране.



Задержание оперативники провели у автовокзала "Московский". Откуда преступниками планировалось переправлять партии наркотика в другие регионы страны. Подозреваемый находился в маршрутке с человеком, который должен был осуществить первую поставку.



Таблетки предназначались не спортсменам, а лицам, употребляющим и продающим наркотики. Обладая достаточными навыками они могли бы самостоятельно изготавливать из них первитин и даже амфетамин. Во время обыска на квартире у директора магазина обнаружили еще 172 тысячи таблеток псевдоэфедрина общим весом более 113 килограммов. С такой крупной партией этого вещества белорусские правоохранители столкнулись впервые.



В настоящее время по этому делу продолжается дальнейшие следствие. Оперативникам еще предстоит узнать, каким образом такая крупная партия псевдоэфедрина попала на территорию страны, установить всех лиц, причастных к преступлению. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств", предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет.