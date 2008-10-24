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В Могилёве сбит сотрудник Госавтоинспекции

24 октября 2008 17:05
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ДТП случилось накануне ночью на одной из улиц областного центра.

Для инспектора ГАИ обычная проверка документов закончилась переломами ног и почти полугодовалым заточением в больнице. В день 10-летнего юбилея своей свадьбы сотрудник ГАИ Андрей Францев лежит на больничной койке травматологического отделения. На ночном дежурстве госавтоинспектор остановил за превышение скорости «Волгу».

Водитель вышел из машины для составления протокола. Сначала сотрудники ГАИ думали, что он пьян. Но когда нашли в машине шприц, поняли – это опьянение другого рода. Наркотическое. На время проведения наркологической экспертизы водителя задержали. Если его наркотическое опьянение подтвердится документально, штрафом и лишением прав он уже не отделается. Дело дойдёт до лишения свободы, сроки которого определит суд.

# происшествия

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