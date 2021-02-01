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В Минске очевидцы помогли задержать пьяного водителя. В его крови было почти 3,5 промилле алкоголя

01 февраля 2021 18:06
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Новости Беларуси. Очевидцы помогли сотрудникам ГАИ задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске очевидцы помогли задержать пьяного водителя. В его крови было почти 3,5 промилле алкоголя-1

На линию 102 позвонил неравнодушный минчанин. Он сообщил, что на МКАД в районе Кижеватова двигался автомобиль Toyota, водитель которого вероятно не трезв. Экипаж ДПС оперативно обнаружил автомобиль. Автоинспекторы неоднократно подавали сигнал об остановке, однако водитель не реагировал. Началось преследование.

В районе Долгиновского тракта он был задержан. В его крови обнаружено почти 3,5 промилле алкоголя. Кстати, несколько лет назад мужчина уже был лишен водительских прав.

# Милицейская погоня # происшествия # Фотофакт

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