Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений

Новости Беларуси. Под Минском задержан 46-летний житель Молодечненского района, подозреваемый в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Минском задержан 46-летний житель Молодечненского района, подозреваемый в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина был пойман с доказательствами преступления во время очередного ограбления.
Задержанный добирался до «своего дела» на маршрутках. Обычно утром в будние дни, когда хозяева были на работе. Мужчина забрал только драгоценности и деньги.
Милиция установила его причастность к семи кражам. Общий ущерб составляет почти 30 тысяч рублей.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и недавно был освобожден из тюрьмы в России.