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Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений

01 февраля 2021 15:06
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Новости Беларуси. Под Минском задержан 46-летний житель Молодечненского района, подозреваемый в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений-1

Мужчина был пойман с доказательствами преступления во время очередного ограбления.

Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений-4

Задержанный добирался до «своего дела» на маршрутках. Обычно утром в будние дни, когда хозяева были на работе. Мужчина забрал только драгоценности и деньги.  

Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений-7

Милиция установила его причастность к семи кражам. Общий ущерб составляет почти 30 тысяч рублей.   

Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений-10

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и недавно был освобожден из тюрьмы в России.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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