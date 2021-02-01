Забирал драгоценности и деньги. В Минском районе задержали мужчину, подозреваемого в серии ограблений

Новости Беларуси. Под Минском задержан 46-летний житель Молодечненского района, подозреваемый в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина был пойман с доказательствами преступления во время очередного ограбления.

Задержанный добирался до «своего дела» на маршрутках. Обычно утром в будние дни, когда хозяева были на работе. Мужчина забрал только драгоценности и деньги.

Милиция установила его причастность к семи кражам. Общий ущерб составляет почти 30 тысяч рублей.