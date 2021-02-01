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В Минске пострадала женщина. Она вышла из авто в полосе для общественного транспорта

01 февраля 2021 14:28
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Новости Беларуси. На проспекте Независимости в ДТП пострадала пассажир, которая выходила из автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пострадала женщина. Она вышла из авто в полосе для общественного транспорта-1

Пострадавшая высаживалась в неположенном месте – в полосе для движения общественного транспорта. В этот момент в авто врезался водитель Volkswagen, который двигался со стороны Дорошевича в сторону Петруся Бровки.

В Минске пострадала женщина. Она вышла из авто в полосе для общественного транспорта-4

Женщина получила травмы. Ее госпитализировали. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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