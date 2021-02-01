В Минске пострадала женщина. Она вышла из авто в полосе для общественного транспорта

Новости Беларуси. На проспекте Независимости в ДТП пострадала пассажир, которая выходила из автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавшая высаживалась в неположенном месте – в полосе для движения общественного транспорта. В этот момент в авто врезался водитель Volkswagen, который двигался со стороны Дорошевича в сторону Петруся Бровки.