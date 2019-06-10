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В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога

10 июня 2019 06:26
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Витебске загорелся балкон в десятиэтажном доме.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели установили, что пожар случился на четвёртом этаже. Пламя было потушено. 71-летняя владелица квартиры в момент происшествия была на даче.  

В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога -1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия поджога, устанавливаются подозреваемые.  

В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога -4

Фото: Витебское ОУМЧС  

МЧС напоминает, что выброшенный в окно окурок может упасть на чужой балкон и стать причиной пожара.  

В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога -7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Летом 2019 года в Витебске загорелась квартира в трёхэтажке.  

Были спасены и эвакуированы 11 человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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