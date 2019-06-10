В Витебске горел балкон в десятиэтажном доме. Рассматривается версия поджога
Новости Беларуси. Днём 9 июня в Витебске загорелся балкон в десятиэтажном доме.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели установили, что пожар случился на четвёртом этаже. Пламя было потушено. 71-летняя владелица квартиры в момент происшествия была на даче.
Огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия поджога, устанавливаются подозреваемые.
МЧС напоминает, что выброшенный в окно окурок может упасть на чужой балкон и стать причиной пожара.
Летом 2019 года в Витебске загорелась квартира в трёхэтажке.
Были спасены и эвакуированы 11 человек – подробнее здесь.