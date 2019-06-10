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Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны

10 июня 2019 06:28
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего июньский зной дал о себе знать в Гомельской, Минской и Могилевской областях.

Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны-1

Долгожданные дожди миновали именно эти регионы, отмеченные на тревожной карте МЧС. По настоянию ведомства, в основном местными властями принимаются решения по введению и снятию запрета на посещение лесов. Нарушителей ожидает штраф.

Виновных в серьезном возгорании сейчас ищут в Пуховичском районе. Здесь более суток тушили лесной пожар. Спасателям потребовалась помощь с воздуха. Десятки тонн воды на очаги возгорания были сброшены с вертолета МИ-8.

Запрет – крайняя мера – исключает в том числе прогулки, походы, пикники на территории зеленых зон. Какой штраф грозит за нарушение запрета, читайте здесь.

Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны-4

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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