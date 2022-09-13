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В Минске на дорогу выбежала лошадь – автомобиль опрокинулся, но животное не пострадало

13 сентября 2022 13:25
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Новости Беларуси. В Минске из-за лошади на дороге опрокинулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на дорогу выбежала лошадь – автомобиль опрокинулся, но животное не пострадало-1

43-летний водитель за рулем Citroen двигался по Долгиновскому тракту, когда вблизи 70-го дома на проезжую часть внезапно выскочило животное. Водитель экстренно затормозил и попытался увернуться от столкновения. Избежать наезда удалось, однако автомобиль попал на бордюр и опрокинулся.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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