В Минске на дорогу выбежала лошадь – автомобиль опрокинулся, но животное не пострадало

Новости Беларуси. В Минске из-за лошади на дороге опрокинулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

43-летний водитель за рулем Citroen двигался по Долгиновскому тракту, когда вблизи 70-го дома на проезжую часть внезапно выскочило животное. Водитель экстренно затормозил и попытался увернуться от столкновения. Избежать наезда удалось, однако автомобиль попал на бордюр и опрокинулся.