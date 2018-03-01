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В Минске мужчина выпал из окна девятого этажа

01 марта 2018 15:38
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Новости Беларуси. В Минске мужчина выпал из окна.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Марину Дранькову, тело было обнаружено днем 28 февраля.

Предварительно, 43-летний мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на девятом этаже дома по улице Притыцкого.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте инцидента был проведен осмотр, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие мужчины. 

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:
По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.

Проводится проверка.

# происшествия # Фотофакт # Падение с высоты # Марина Дранькова

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