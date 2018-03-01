В Минске мужчина выпал из окна девятого этажа

Новости Беларуси. В Минске мужчина выпал из окна.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Марину Дранькову, тело было обнаружено днем 28 февраля.

Предварительно, 43-летний мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на девятом этаже дома по улице Притыцкого.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте инцидента был проведен осмотр, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие мужчины.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:

По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.

Проводится проверка.