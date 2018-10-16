В Минске мужчина украл три Volkswagen. Первую – через три часа после суда

Новости Беларуси. Минские правоохранители задержали безработного 28-летнего жителя города Старые Дороги, который подозревается в краже трёх автомобилей.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, все правонарушения были совершены во Фрунзенском районе столицы Беларуси.

Установлено, что первую машину мужчина украл через три часа после того, как вышел из зала суда. Там его приговорили к четырём годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за угон, который был совершён тремя месяцами ранее.

Украденный с улицы Матусевича Volkswagen Passat гражданин оставил в лесополосе в семи километрах от Старых Дорог. Ещё одну машину той же марки злоумышленник украл с улицы Шаранговича. Поездку правонарушитель завершил во дворе дома по улице Вышелесского в Минске, где и оставил иномарку.

Несколько дней спустя был украден Volkswagen Transporter с улицы Одинцова. Автомобиль мужчина припарковал рядом с рынком в Дзержинске.

В ходе разбирательств стало известно, что похищенный автотранспорт гражданин планировал перегнать в Россию. Фигурант доехал до границы, а там стал спрашивать, как доехать до Смоленска. Один человек сказал ему, что пограничники тщательно досматривают. После этих слов злоумышленник не рискнул выехать за пределы РБ.

Автомобили осмотрены, обнаружены и изъяты следы рук и обуви, биологические следы. После их анализа установлено совпадение с задержанным, что подтвердило его причастность к преступлениям.

Все три машины в целости возвращены владельцам.

Проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РБ. Также выясняется, причастен ли фигурант к кражам вещей из машин во Фрунзенском районе.

Ранее гражданин не раз привлекался к ответственности за угоны, кражи автомобилей и имущества из них.

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