Под Оршей мужчина украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф

Новости Беларуси. В Орше 12 октября молодой человек повредил камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф. Теперь парень будет платить за поломку устройства.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, утром 12 октября мужчина отвозил двух своих знакомых в Витебск. При выезде из Орши гражданин попал в объектив камеры фотофиксации за превышение скоростного режима. Когда вечером молодой человек возвращался, ситуация повторилась.

27-летний оршанец не захотел оплачивать два штрафа и попытался решить проблему иначе. Парень набросил на аппарат петлю и, потянув автомобилем, вырвал устройство. Затем нарушитель забрался внутрь камеры, чтобы найти место, где хранятся снимки.

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На следующее утро к гражданину пришли правоохранители и пояснили, что фото сразу отправляются в минский центр фиксации правонарушений.

Своими действиями парень нанёс ущерб на сумму более 24 тысяч рублей.

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