В Бресте Московский суд вынес приговор водителю Audi, который врезался в Volkswagen на скорости свыше 130 км/ч

Новости Беларуси. 16 октября в Бресте суд Московского района вынес приговор в отношении виновника ДТП, в котором серьёзно пострадали четыре человека.

По информации БЕЛТА, суд приговорил водителя к семи годам колонии в условиях общего режима. Также обвиняемый на пять лет лишается права управлять транспортными средствами. Пострадавшим будет выплачена компенсация в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, ночью 27 ноября прошлого года на перекрёстке в Бресте двигавшийся на скорости более 130 км/ч Audi врезался в поворачивавший Volkswagen Passat. Медосвидетельствование показало, что в крови водителя было 2,58 промилле алкоголя.

В аварии серьёзные травмы получили пассажир Audi, 22-летний водитель Volkswagen и две ехавшие с ним девушки. Водитель и ещё один пассажир Audi также получили телесные повреждения. Всех пострадавших госпитализировали.

Приговор ещё не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Осенью прошлого года при столкновении Audi и Volkswagen пострадали шесть человек.