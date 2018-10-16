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В Бресте Московский суд вынес приговор водителю Audi, который врезался в Volkswagen на скорости свыше 130 км/ч

16 октября 2018 10:17
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Новости Беларуси. 16 октября в Бресте суд Московского района вынес приговор в отношении виновника ДТП, в котором серьёзно пострадали четыре человека.  

По информации БЕЛТА, суд приговорил водителя к семи годам колонии в условиях общего режима. Также обвиняемый на пять лет лишается права управлять транспортными средствами. Пострадавшим будет выплачена компенсация в размере от 5 до 20 тысяч рублей.  

Как сообщалось ранее, ночью 27 ноября прошлого года на перекрёстке в Бресте двигавшийся на скорости более 130 км/ч Audi врезался в поворачивавший Volkswagen Passat. Медосвидетельствование показало, что в крови водителя было 2,58 промилле алкоголя.  

В аварии серьёзные травмы получили пассажир Audi, 22-летний водитель Volkswagen и две ехавшие с ним девушки. Водитель и ещё один пассажир Audi также получили телесные повреждения. Всех пострадавших госпитализировали.  

Приговор ещё не вступил в законную силу, его можно обжаловать.  

Осенью прошлого года при столкновении Audi и Volkswagen пострадали шесть человек.  

ДТП попало на камеру – здесь подробности.  

# Авария в Бресте # происшествия

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