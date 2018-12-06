В Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал

Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, о пропаже устройства сообщили работники одного из столичных магазинов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался безработный 41-летний местный житель.

Перед инцидентом гражданин употреблял алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент фигурант заметил, что стоявший в магазине терминал не закреплён. Мужчина одолжил у знакомых тачку, положил в неё терминал, после чего направился в парк. Там он вскрыл устройство, но денег внутри не было. Гражданин оставил терминал в парке и ушёл.

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