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В Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал

06 декабря 2018 11:34
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Новости Беларуси. В Минске за кражу платёжного терминала из магазина задержан мужчина.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, о пропаже устройства сообщили работники одного из столичных магазинов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался безработный 41-летний местный житель.  

Перед инцидентом гражданин употреблял алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент фигурант заметил, что стоявший в магазине терминал не закреплён. Мужчина одолжил у знакомых тачку, положил в неё терминал, после чего направился в парк. Там он вскрыл устройство, но денег внутри не было. Гражданин оставил терминал в парке и ушёл.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Осенью 2018 года у переезжавшей минчанки украли диван.  

Женщина оставила мебель у подъезда и ненадолго отошла – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

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