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Неизвестные открыли стрельбу в Германии у здания суда, есть пострадавшие

26 февраля 2025 15:03
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В результате стрельбы у здания земельного суда в Билефельде (Германия) несколько человек получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Неизвестные открыли стрельбу в Германии у здания суда, есть пострадавшие-1

Фото: pixabay

На месте инцидента работает полиция, свидетели сообщают о наличии нескольких раненых, один пострадавший находится в реанимации. Точных сведений о злоумышленниках нет, возможно, их было двое: один задержан, второй – пока нет.

# Стрельба

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