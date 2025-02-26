Неизвестные открыли стрельбу в Германии у здания суда, есть пострадавшие

В результате стрельбы у здания земельного суда в Билефельде (Германия) несколько человек получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

На месте инцидента работает полиция, свидетели сообщают о наличии нескольких раненых, один пострадавший находится в реанимации. Точных сведений о злоумышленниках нет, возможно, их было двое: один задержан, второй – пока нет.