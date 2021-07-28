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В Минске мужчина бросил окурок с балкона и попал в коляску с ребёнком

28 июля 2021 14:42
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Новости Беларуси. Минчанин бросил с балкона непотушенный окурок, который попал в детскую коляску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Трехмесячный малыш чуть не получил ожог.

В Минске мужчина бросил окурок с балкона и попал в коляску с ребёнком-1

Молодая женщина прогуливалась с грудным ребенком по улице Ангарской. Около дома № 26/1 остановилась. И в этот момент прямо в коляску упал окурок. К счастью, на плед. На крик перепуганной матери прибежал сотрудник Заводского РУВД. Он возвращался домой. Милиционер нашел курильщика и провел профилактическую беседу, а после мужчина спустился и извинился перед матерью.

# Курение # происшествия # Фотофакт

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