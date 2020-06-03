На проспекте Дзержинского грузовик снёс ограждение. Образовалась пробка в несколько километров

Новости Беларуси. Пробка на несколько километров в утренний час пик. На проспекте Дзержинского грузовик выехал на разделительную полосу и снес ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пробка на несколько километров в утренний час пик. На проспекте Дзержинского грузовик выехал на разделительную полосу и снес ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля Iveco двигался в сторону площади Богушевича. Из-за технической неисправности автомобиль въехал в защитное ограждение, перегородив сразу несколько полос на и без того проблемном перекрестке. Никто не пострадал.