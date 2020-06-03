Прямой эфир

На проспекте Дзержинского грузовик снёс ограждение. Образовалась пробка в несколько километров

03 июня 2020 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пробка на несколько километров в утренний час пик. На проспекте Дзержинского грузовик выехал на разделительную полосу и снес ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Дзержинского грузовик снёс ограждение. Образовалась пробка в несколько километров-1

На проспекте Дзержинского грузовик снёс ограждение. Образовалась пробка в несколько километров-3

На проспекте Дзержинского грузовик снёс ограждение. Образовалась пробка в несколько километров-5

Водитель автомобиля Iveco двигался в сторону площади Богушевича. Из-за технической неисправности автомобиль въехал в защитное ограждение, перегородив сразу несколько полос на и без того проблемном перекрестке. Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении
03 июня 2020 13:23

Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении

В Ивацевичском районе автопоезд насмерть сбил пенсионерку
03 июня 2020 11:23

В Ивацевичском районе автопоезд насмерть сбил пенсионерку

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома
03 июня 2020 10:53

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома