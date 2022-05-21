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В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице

21 мая 2022 07:46
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Новости Беларуси. Игры на железной дороге привели к тяжелой травме подростка. Его ударило током, что привело к многочисленным ожогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице-1

События разворачивались на станции «Степянка», которую компания несовершеннолетних выбрала местом для прогулки. В какой-то момент 13-летний подросток решил забраться на одну из цистерн. Идея была не самая лучшая: мальчика ударило током от высоковольтной линии электропередачи.  

В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:  
Юношу обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. В настоящее время мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. По информации медиков, у него ожоги не менее чем 40 % поверхности тела.  

В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице-7

По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

# Несчастный случай # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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