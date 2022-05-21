В Минске мальчик гулял с друзьями возле железной дороги. Ребёнок получил удар током и находится в больнице

Новости Беларуси. Игры на железной дороге привели к тяжелой травме подростка. Его ударило током, что привело к многочисленным ожогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События разворачивались на станции «Степянка», которую компания несовершеннолетних выбрала местом для прогулки. В какой-то момент 13-летний подросток решил забраться на одну из цистерн. Идея была не самая лучшая: мальчика ударило током от высоковольтной линии электропередачи.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Юношу обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. В настоящее время мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. По информации медиков, у него ожоги не менее чем 40 % поверхности тела.