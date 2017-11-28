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В Минске ликвидируют последствия загрязнения реки Свислочь

28 ноября 2017 14:16
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Новости Беларуси. В районе улицы Маяковского в водоеме были обнаружены масляные пятна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анализы проб воды показали превышения по нефтепродуктам, аммонию, фосфатам и ряду других веществ. По мнению специалистов, сброс возможен со строительной площадки или канализации.

В Минске ликвидируют последствия загрязнения реки Свислочь-1

Сергей Серапин,  начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Были отобраны пробы загрязняющих веществ в составе сточных вод по 14 показателям. Практически по всем показателям были выявлены превышения загрязняющих веществ по предельно допустимым концентрациям. Комитет будет ежедневно отслеживать ситуацию на реке Свислочь.

Житель Минска:
Гуляем здесь часто, живем недалеко. Увидели здесь маслянистые пятна. Смотрим, провелись работы, надеемся, что будет эффективно, что наша речка останется чистая.

Пораженный участок реки удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов. Источник и причины выброса в реку сейчас выясняются.

# происшествия # Загрязнение воды # Сергей Серапин

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