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В Ляховичах взорвали гигантскую водонапорную башню

03 марта 2019 11:38
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Новости Беларуси. В Ляховичах взрывом снесли аварийную водонапорную башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько лет она никак не использовалась.

В Ляховичах взорвали гигантскую водонапорную башню-1

37-метровая конструкция по кирпичикам разлетелась благодаря точным расчётам пинских взрывотехников. К их помощи пришлось прибегнуть, чтобы освободить площадку для нового строительства. Толщина стен башни была более полуметра.

В Ляховичах взорвали гигантскую водонапорную башню-4

# Необычное # происшествия # Фотофакт

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