В Ляховичах взорвали гигантскую водонапорную башню

Новости Беларуси. В Ляховичах взрывом снесли аварийную водонапорную башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько лет она никак не использовалась.
Новости Беларуси. В Ляховичах взрывом снесли аварийную водонапорную башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько лет она никак не использовалась.
37-метровая конструкция по кирпичикам разлетелась благодаря точным расчётам пинских взрывотехников. К их помощи пришлось прибегнуть, чтобы освободить площадку для нового строительства. Толщина стен башни была более полуметра.