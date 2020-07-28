В Минске из банкомата изъяли устройство для кражи данных с карт

Новости Беларуси. Правоохранители изъяли из банкомата считывающее устройство – шиммер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители изъяли из банкомата считывающее устройство – шиммер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Механизм собирал данные с чипа и с магнитной полосы банковских карт пользователей. Прибор заметили и изъяли сотрудники по борьбе с киберпреступлениями. Кроме того, на корпусе банкомата была найдена скрытая видеокамера, которая фиксировала вводимые ПИН-коды.
Есть сведения о считывании данных с карт как минимум в трех местах. Поэтому правоохранители рекомендуют выбирать банкоматы внутри офисов или банков и отдавать предпочтение тем, где есть системы видеонаблюдения.