В Минске из банкомата изъяли устройство для кражи данных с карт

Новости Беларуси. Правоохранители изъяли из банкомата считывающее устройство – шиммер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Механизм собирал данные с чипа и с магнитной полосы банковских карт пользователей. Прибор заметили и изъяли сотрудники по борьбе с киберпреступлениями. Кроме того, на корпусе банкомата была найдена скрытая видеокамера, которая фиксировала вводимые ПИН-коды.