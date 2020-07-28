На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика и перевернулся

Новости Беларуси. В Заводском районе опрокинулся грузовик, перевозивший песок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За рулем был 31-летний водитель.

ЧП произошло на Партизанском проспекте в районе пересечения с улицей Кулешова. Прицеп самопроизвольно отцепился от грузовика, врезался в Nissan и перевернулся.