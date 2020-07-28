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На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика и перевернулся

28 июля 2020 14:55
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Новости Беларуси. В Заводском районе опрокинулся грузовик, перевозивший песок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За рулем был 31-летний водитель.

На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика и перевернулся-1

ЧП произошло на Партизанском проспекте в районе пересечения с улицей Кулешова. Прицеп самопроизвольно отцепился от грузовика, врезался в Nissan и перевернулся.

На Партизанском проспекте прицеп с песком отцепился от грузовика и перевернулся-4

Авария на некоторое время парализовала движение на проспекте. Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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