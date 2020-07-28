Редкую змею нашли в одной из квартир Витебска. На помощь пришли спасатели

Новости Беларуси. В Витебске бригада МЧС выезжала по необычному вызову. В квартире жители нашли редкую змею яркого окраса. Хозяева не знали, ядовитая она или нет.

Как сообщает МЧС, находкой оказалась синалойская молочная змея – это один из самых распространённых видов, которые держат в террариумах. Она не ядовитая.

Из квартиры по улице Жестова пресмыкающееся на время отправилось в Витебский зоопарк.