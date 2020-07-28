На Горецкого в Минске опять прорвало трубу. Посреди улицы бил фонтан

Новости Беларуси. На Горецкого второй раз за месяц прорвало трубу с водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посреди улицы хлестал фонтан несколько метров в высоту. Оказалось, во время проведения строительных работ был поврежден водовод диаметром 900 миллиметров. Аварию устранил «Минскводоканал».