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В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка

19 января 2020 07:20
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Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в направлении МКАД. Рядом с домом № 86 автомобиль наехал на столб. 

В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадала пассажирка Ford, она получила лёгкие травмы и была доставлена в медучреждение. 

На месте ДТП работают правоохранители, ведётся проверка. 

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# Авария в Минске # происшествия

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