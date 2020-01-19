В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка

Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в направлении МКАД. Рядом с домом № 86 автомобиль наехал на столб.
Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в направлении МКАД. Рядом с домом № 86 автомобиль наехал на столб.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В аварии пострадала пассажирка Ford, она получила лёгкие травмы и была доставлена в медучреждение.
На месте ДТП работают правоохранители, ведётся проверка.
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