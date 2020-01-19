В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в направлении МКАД. Рядом с домом № 86 автомобиль наехал на столб.

Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту.

В аварии пострадала пассажирка Ford, она получила лёгкие травмы и была доставлена в медучреждение.

На месте ДТП работают правоохранители, ведётся проверка.

На неделе в Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку.