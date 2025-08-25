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Германия столкнулась с серьёзной нехваткой медработников

25 августа 2025 07:27
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Германия столкнулась с серьезной нехваткой медработников. По последним данным, стране нужны больше 5 тысяч врачей-терапевтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия столкнулась с серьёзной нехваткой медработников-2

Особенно сложная ситуация в сельской местности. Работать туда молодые специалисты едут неохотно. Усугубляет проблему старение населения. В ближайшие несколько лет на пенсию уйдут более 100 тысяч врачей. На подготовку их смены потребуются годы. Мест в вузах также не хватает. Чтобы закрыть дефицит кадров, в Бранденбурге создали Медицинский университет. Он должен начать работу в 2026 году. Решить проблему также помогает приток беженцев с медобразованием. За последние 10 лет общее число иностранных медиков в ФРГ удвоилось. Сейчас там работают более 60 тысяч специалистов.

# Международная политика # Новости Германии

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