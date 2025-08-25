Лесной пожар вспыхнул на севере Калифорнии

К тушению привлечены 1 200 спасателей и военных, а также 10 вертолетов. Пока пламя удалось локализовать лишь на несколько процентов. Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара – температура воздуха в штате достигает 35 градусов. Власти эвакуируют жителей близлежащих домов. По данным Национального межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами США, с начала 2025 года по всей стране зафиксировано около 45 тысяч возгораний.