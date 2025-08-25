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Лесной пожар вспыхнул на севере Калифорнии

25 августа 2025 07:26
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Лесной пожар вспыхнул на севере Калифорнии. Огонь уничтожил почти 3 тысячи гектаров земли за последние пять дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар вспыхнул на севере Калифорнии-2

К тушению привлечены 1 200 спасателей и военных, а также 10 вертолетов. Пока пламя удалось локализовать лишь на несколько процентов. Ситуацию усугубляют сильный ветер и жара – температура воздуха в штате достигает 35 градусов. Власти эвакуируют жителей близлежащих домов. По данным Национального межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами США, с начала 2025 года по всей стране зафиксировано около 45 тысяч возгораний.

# Пожары # Природные явления

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