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Прицеп трактора опрокинулся на Казинца. Коммунальщики убирали разбросанные удобрения

06 апреля 2020 14:22
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Новости Беларуси. На улице Казинца опрокинулся прицеп трактора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прицеп трактора опрокинулся на Казинца. Коммунальщики убирали разбросанные удобрения-1

Как сообщили в ГАИ Октябрьского района, водитель не пострадал, а вот с разбросанным удобрением коммунальщикам пришлось повозиться.

Прицеп трактора опрокинулся на Казинца. Коммунальщики убирали разбросанные удобрения-4

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД:
Сегодня около 10 часов 20 минут в районе дома 50 по улице Казинца в городе Минске в результате обрыва прицепного устройства прицепа трактора произошло опрокидывание прицепа. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель трактора не пострадал.

Прицеп трактора опрокинулся на Казинца. Коммунальщики убирали разбросанные удобрения-7

# Авария в Минске # происшествия # Виктория Царук # Фотофакт

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