Прицеп трактора опрокинулся на Казинца. Коммунальщики убирали разбросанные удобрения

Как сообщили в ГАИ Октябрьского района, водитель не пострадал, а вот с разбросанным удобрением коммунальщикам пришлось повозиться.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД:

Сегодня около 10 часов 20 минут в районе дома № 50 по улице Казинца в городе Минске в результате обрыва прицепного устройства прицепа трактора произошло опрокидывание прицепа. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель трактора не пострадал.