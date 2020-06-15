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В Минске дорожный каток упал на проезжую часть и врезался в Toyota

15 июня 2020 09:16
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Новости Беларуси. 14 июня около 15:45 в Минске на проезжую часть упал дорожный каток, который перевозился в полуприцепе.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, грузовик с полуприцепом двигался со стороны Площади Победы в направлении улицы Козлова. В какой-то момент каток упал на дорогу, оказался на встречной полосе и столкнулся с Toyota.

В результате происшествия никто не пострадал.

На прошлой неделе в Минске столкнулись легковушка и трамвай.

Иномарка поворачивала на красный сигнал светофора – подробности здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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