В Солигорском районе бесправник за рулём «жигулей» врезался в забор и погиб

Новости Беларуси. 14 июня примерно в 3:50 в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района легковушка врезалась в забор.

Как сообщает МВД Беларуси, 28-летний водитель «ВАЗ-21063» ехал вместе с 19-летней пассажиркой. На закруглении дороги машину занесло, и она врезалась в забор.

Водитель погиб на месте, пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Отмечается, что у мужчины не было права управления транспортным средством.

Летом 2020 года в Чаусском районе Ford съехал в кювет.