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В Минске был остановлен находившийся под воздействием наркотиков водитель

01 марта 2019 08:52
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Новости Беларуси. 13 февраля сотрудники ГАИ задержали водителя, который управлял автомобилем после употребления наркотиков.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта инспекторы ГАИ остановили машину, чтобы проверить самочувствие водителя.  

За рулём находился 32-летний мужчина. После проверки его состояния выяснилось, что гражданин находится в состоянии наркотического опьянения.  

Предъявленные мужчиной водительские права имели признаки подделки. Подозрения правоохранителей подтвердили эксперты ГКСЭ РБ.  

В Минске был остановлен находившийся под воздействием наркотиков водитель-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Милиционерам задержанный пояснил, что купил удостоверение в России, а настоящих водительских прав у него никогда не было.  

Действиям гражданина даётся правовая оценка.  

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# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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