В Минске был остановлен находившийся под воздействием наркотиков водитель

За рулём находился 32-летний мужчина. После проверки его состояния выяснилось, что гражданин находится в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта инспекторы ГАИ остановили машину, чтобы проверить самочувствие водителя.

Новости Беларуси. 13 февраля сотрудники ГАИ задержали водителя, который управлял автомобилем после употребления наркотиков.

Милиционерам задержанный пояснил, что купил удостоверение в России, а настоящих водительских прав у него никогда не было.

Действиям гражданина даётся правовая оценка.

Зимой 2019 года в Дзержинске произошёл наезд на двух пенсионеров.