В Минске был остановлен находившийся под воздействием наркотиков водитель

Новости Беларуси. 13 февраля сотрудники ГАИ задержали водителя, который управлял автомобилем после употребления наркотиков.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, на пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта инспекторы ГАИ остановили машину, чтобы проверить самочувствие водителя.
За рулём находился 32-летний мужчина. После проверки его состояния выяснилось, что гражданин находится в состоянии наркотического опьянения.
Предъявленные мужчиной водительские права имели признаки подделки. Подозрения правоохранителей подтвердили эксперты ГКСЭ РБ.