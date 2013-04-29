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В Минске 8-классник, находясь на уроке, позвонил в свою гимназию и сообщил о заложенной бомбе

29 апреля 2013 18:16
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Новости Беларуси. Злая шутка дорого обойдется 15-летнему подростку. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Парень позвонил 29 апреля около полудня в гимназию № 30 и сообщил, что здание якобы заминировано. На место выехали сотрудники милиции, прибыла группа разминирования. Из школы эвакуировали больше тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правоохранителям не составило особого труда вычислить злоумышленника. Им оказался ученик этой же гимназии. Подросток уже знаком милиционерам – около двух лет назад он пытался совершить подобное.

Александр Гильдюк, заместитель начальника отдела уголовного розыска РУВД Советского района:
15-летний восьмиклассник сообщил, что заминировал школу от безделья. При этом он совершил преступление, находясь в школе на уроке английского языка. Рядом с ним находился также несовершеннолетний учащийся, который слышал разговор нашего подозреваемого с оператором 102.
Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

# Лжеминирование # Александр Гильдюк

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