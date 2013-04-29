К паводку, от которого Гомельская область страдает почти два месяца, присоединился сильный ветер

Новости Беларуси. Новый удар стихии по Гомельской области. К паводку, от которого регион страдает уже почти два месяца, добавился сильный ветер. От порывов ветра, который достигал 17 метров в секунду, пострадали крыши сельхозпостроек. На месте аварии работают дежурные бригады.

Порывистый ветер на деревню Маковье налетел внезапно. Так же резко все затихло. Только в большой семье Витиковых остались без крыши над головой.

Людмила Витикова:

Страшный шум был. За минуты 2-3 до этого девочка младшая моя бегала здесь. Так что счастье, что обошлось.

29 апреля для Людмилы Витиковой лучшими гостями были бы страховые агенты. Но те пообещали приехать в течение недели. Одних только сельхозпостроек осталось без крыш почти три десятка.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В области зарегистрированы повреждения кровель сельскохозяйственных зданий в Калинковичском, Речицком и Добрушском районах, а также в Гомельском районе. Зафиксировано также отключение линии электропередач, которые в ближайшие пару часов были восстановлены.

Однако основная работа у страховщиков впереди. В одном только Гомеле под водой оказалось 400 жилых домов. Оценить ущерб от паводка пока просто невозможно. Под водой – строения, автомобили, бытовая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для жителей этой части города паводок не в диковинку. Раз в 10 лет сюда приходит большая вода. Многие люди строят дома на достаточно высоких фундаментах, некоторые идут на какие-то технические ухищрения. Например, владелец усадьбы поместил свой дом на понтон, но эта хитрость не сработала.

Вот уже почти неделю жители Монастырька ночуют на чердаках своих домов. Среди отказавшихся от эвакуации и Лидия Анатольевна. Женщине без малого 90 лет. Однако оставить без присмотра своих питомцев (а их у нее почти два десятка) она наотрез отказалась.

Лидия Жарина:

А в больницу я не пойду, котов же не возьмут. Лучше умру, но они мне вылечили столько всего. Я не могу их оставить.

Горячей пищей пенсионерку снабжают соседи, несколько раз в день проведывают дежурные МЧС. Кроме того коренные жители «гомельской Венеции» сами помогают друг другу пережить трудные времена.

Местный житель на лодке:

Я телефоны всем дал. Звонят – подъезжаю.

Главного новость дня для всех – за сутки уровень воды в Соже упал на несколько сантиметров. А это значит, что пик паводка позади.