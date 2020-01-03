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От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

03 января 2020 14:41
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Новости Беларуси. Легковушка наехала на минчанку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Машина выезжала из двора многоэтажки на Притыцкого, поворачивая на Бурдейного. Водитель, вероятно, не заметил пешехода. В итоге пострадавшую госпитализировали.

В Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину

От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости-1

Поздно вечером 2 января на перекрестке проспекта Независимости и улицы Макаенка столкнулись автомобили Honda и Audi. От удара Audi вынесло на рекламный столб. В ДТП никто не пострадал. Одного из водителей доставили в больницу, но после осмотра медиками отпустили. Обстоятельства двух происшествий выясняются.

От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости-4

В МВД Беларуси рассказали о несчастных случаях и авариях в первые дни 2020 года

Еще один случай со смертельным исходом произошел на Сурганова. Водитель Subaru сбил переходившего в неположенном месте дорогу пешехода. 72-летняя женщина погибла на месте.

От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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