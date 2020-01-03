От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

Новости Беларуси. Легковушка наехала на минчанку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Машина выезжала из двора многоэтажки на Притыцкого, поворачивая на Бурдейного. Водитель, вероятно, не заметил пешехода. В итоге пострадавшую госпитализировали. В Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину

Поздно вечером 2 января на перекрестке проспекта Независимости и улицы Макаенка столкнулись автомобили Honda и Audi. От удара Audi вынесло на рекламный столб. В ДТП никто не пострадал. Одного из водителей доставили в больницу, но после осмотра медиками отпустили. Обстоятельства двух происшествий выясняются.