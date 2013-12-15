В Столинском районе утонул 8-летний мальчик

Новости Беларуси. В Столинском районе Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла накануне. 8-летний мальчик отправился на озеро порыбачить с родственниками — двумя своими дядями. Через несколько часов взрослые отправили его домой. А, когда вернулись сами, выяснилось, что ребёнок пропал. Мужчины опять пошли на озеро и прошли по его следам, те обрывались около полыньи.

Родственники обратились за помощью к спасателям. Этим утром из воды достали тело ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.