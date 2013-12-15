В Ждановичах курящий предприниматель сжег свой павильон с товаром, получил 80% ожогов и умер

Новости Беларуси. Неосторожность продавца привела к серьезному пожару на одном из рынков. В торговом павильоне загорелась автомобильная краска. Огонь в металлическом ларьке распространился за считанные секунды. Тушить пламя тут же бросились продавцы соседних павильонов и справились с ним еще до прибытия спасателей.

В результате огонь уничтожил не только весь товар, но и повредил обшивку стен и потолка. Серьезно пострадал и сам курильщик. Он получил ожоги 80% тела. Но все могло закончиться куда более трагичнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ctv.by, позже пострадавший скончался в больнице от ожогов, несовместимых с жизнью.

