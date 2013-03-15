В Мексике произошло нападение на посетителей бара. Погибли 7 человек, 5 ранены

Новости Мексики. В Мексике неизвестные напали на посетителей одного из баров. Инцидент произошел на известном курорте Канкун. В результате нападения погибли как минимум 6 человек. Пятеро получили ранения. Двое из них - в тяжелом состоянии.

По данным полиции, двое бандитов ворвались в бар и начали беспорядочную стрельбу. После этого злоумышленники скрылись. В настоящее время район, где произошло убийство, оцеплен. Версий о мотивах преступления пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.