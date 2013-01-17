В Индонезии мощнейшее наводнение. Затоплен даже президентский дворец

Новости Индонезии. Индонезийскую столицу захлестнуло сильнейшее наводнение. В городе введен режим чрезвычайного положения. Жизнь в некоторых районах Джакарты парализована.

Уровень воды в низинных районах превышает три метра. Большинство офисов и предприятий не работают, в школах отменены занятия. Затоплен даже президентский дворец. На окраинах города - многочисленные оползни. Стихийное бедствие унесло жизни уже 8 человек. Около 120 тысяч жителей лишились крова

Нынешний сезон дождей в Индонезии усугубил хронические проблемы мегаполиса. Фундамент, на котором стоит Джакарта, проседает из-за быстрого расходования грунтовых вод. Город «тонет» со скоростью десять сантиметров в год, уже сейчас более половины территории столицы лежит ниже уровня моря. По этой причине три крупнейших города - Джакарта, Бандунг и Семаранг - уже объявлены «зонами тревоги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.