Сотрудники МЧС спасли маму с двумя детьми в Рогачёве

Сообщение о пожаре на улице Ленина в Рогачеве в МЧС поступило ночью 14 мая. Сотрудники ведомства спасли женщину и двоих детей.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, наблюдалось сильное задымление в квартире на втором этаже и лестничной клетке. Для помощи людям была задействована трехколенная лестница. С балкона третьего этажа спасатели вытащили маму с детьми 2008 и 2016 годов рождения. Они не пострадали. Сообщается, что в госпитализации нуждалась хозяйка квартиры, где случился пожар.

Причина возгорания устанавливается. Предварительная версия – неосторожность при курении.