Прямой эфир

Сотрудники МЧС спасли маму с двумя детьми в Рогачёве

14 мая 2025 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сообщение о пожаре на улице Ленина в Рогачеве в МЧС поступило ночью 14 мая. Сотрудники ведомства спасли женщину и двоих детей.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, наблюдалось сильное задымление в квартире на втором этаже и лестничной клетке. Для помощи людям была задействована трехколенная лестница. С балкона третьего этажа спасатели вытащили маму с детьми 2008 и 2016 годов рождения. Они не пострадали. Сообщается, что в госпитализации нуждалась хозяйка квартиры, где случился пожар.

Причина возгорания устанавливается. Предварительная версия – неосторожность при курении.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В ДТП в Могилёвской области под Чаусами погибли 3 человека и 2 пострадали
14 мая 2025 09:39

В ДТП в Могилёвской области под Чаусами погибли 3 человека и 2 пострадали

В Беларуси задержана группа скинхедов из Мозыря
14 мая 2025 07:26

В Беларуси задержана группа скинхедов из Мозыря

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы
13 мая 2025 06:53

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы