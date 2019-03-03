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В Ляховичах спасатели снесли взрывом аварийную водонапорную башню

03 марта 2019 08:08
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Новости Беларуси. 2 марта в Ляховичах взрывом была демонтирована аварийная водонапорная башня. Ликвидация сооружения была снята на видео.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, кирпичная башня высотой 37 метров была построена на улице Южакова в 1972 году. Окружность опоры строения – 13 метров, толщина стен – 64 см. Объём металлического резервуара – 200 кубометров.  

Башня не эксплуатировалась с 2015 года. Работы по демонтажу выполнила взрывотехническая служба Пинского центра ГПАСУ РОСН МЧС.  

Подобным образом ненужные строения в Беларуси ликвидируются с 1995 года. За прошедшее время такие работы проводились не раз, и большой опыт позволяет демонтировать строения без каких либо сложностей.  

Например, в 2017 году при сносе водонапорной башни не было повреждено ни одно дерево – здесь подробности.  

# Взрыв # происшествия # Видеофакт

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