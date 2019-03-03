В Ляховичах спасатели снесли взрывом аварийную водонапорную башню

Новости Беларуси. 2 марта в Ляховичах взрывом была демонтирована аварийная водонапорная башня. Ликвидация сооружения была снята на видео.

По сведениям Брестского ОУМЧС, кирпичная башня высотой 37 метров была построена на улице Южакова в 1972 году. Окружность опоры строения – 13 метров, толщина стен – 64 см. Объём металлического резервуара – 200 кубометров.

Башня не эксплуатировалась с 2015 года. Работы по демонтажу выполнила взрывотехническая служба Пинского центра ГПАСУ РОСН МЧС.

Подобным образом ненужные строения в Беларуси ликвидируются с 1995 года. За прошедшее время такие работы проводились не раз, и большой опыт позволяет демонтировать строения без каких либо сложностей.