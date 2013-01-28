В Бразилии начался трехдневный траур по погибшим в ночном клубе

Новости Бразилии. В Бразилии приспущены национальные флаги. Страна погрузилась в трехдневный траур. По последним данным, жертвами пожара в ночном клубе Санта-Марии стали более 230 человек. Сотни с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы. Состояние многих врачи оценивают как крайне тяжёлое. К месту происшествия приехала президент Дилма Русеф. В связи с многочисленными человеческими жертвами соболезнование Президенту Бразилии направил Глава белорусского государства.

ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье в ночном клубе после запуска фейерверка во время выступления музыкальной группы. По разным данным, в клубе во время пожара могли находиться от 500 до 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвинения в «непредумышленном убийстве» могут быть предъявлены музыкантам группы выступавшей в ночном клубе Санта-Марии в Бразилии. В ходе расследования установлено, что во время концерта солист группы запустил фейерверк. Искры попали на потолок, где от них загорелись бумажные элементы декора, а позже — электропроводка. Музыкант попытался погасить огонь из огнетушителя, однако тот оказался неисправен.