После продолжительной засухи на Австралию обрушился мощнейший тропический циклон

Новости Австралии. Тропический циклон «Освальд» стал причиной масштабных наводнений в австралийском штате Квинслэнд. Затоплены сотни домов, несколько человек числятся пропавшими без вести. Поступает информация и о первых жертвах стихии.

В столице северо-восточного региона — Брисбене — вода угрожает 5 тысячам домов и частных владений. Власти готовятся к эвакуации населения. Сильно поднялся уровень воды и в соседнем штате Новый Южный Уэльс. Все службы приведены в режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.