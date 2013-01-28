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После продолжительной засухи на Австралию обрушился мощнейший тропический циклон

28 января 2013 08:05
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Новости Австралии. Тропический циклон «Освальд» стал причиной масштабных наводнений в австралийском штате Квинслэнд. Затоплены сотни домов, несколько человек числятся пропавшими без вести. Поступает информация и о первых жертвах стихии.

В столице северо-восточного региона — Брисбене — вода угрожает 5 тысячам домов и частных владений. Власти готовятся к эвакуации населения. Сильно поднялся уровень воды и в соседнем штате Новый Южный Уэльс. Все службы приведены в режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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