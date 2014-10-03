В Лунинецком районе пенсионер ушел за грибами, заблудился и 8 дней блуждал по лесу

Новости Беларуси. Только на восьмые сутки удалось найти пропавшего в Лунинецком районе пенсионера, который в конце сентября на велосипеде поехал в лес за грибами и заблудился. В милицию обратилась гражданская жена 75-летнего пенсионера. В поисках мужчины были задействованы сотрудники МЧС, милиция, местное население, а также работники лесничества.

Спустя 8 дней недалеко от деревни Дятловичи заблудившегося в лесу мужчину с пакетом грибов обнаружил местный житель и сообщил об этом в милицию.

Как оказалось, все это время пенсионер питался яблоками, ягодами и щавелем, ночевал он в лесу и на заброшенных хуторах.

Обнаружили дедушку в 12 км от деревни, где он живет. Состояние здоровья пенсионера не вызвало у медиков никаких опасений, поэтому сельчанин был благополучно отпущен домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Ногач:

21 сентября я пошел в лес, это воскресенье, кажется, было, да, пошел, может грибочков насобираю, пошел недалеко, зашел, что-то ничего нигде нема.

Увлеченный «тихой охотой» мужчина и не заметил, когда «знакомый как свои пять пальцев» лес вдруг превратился в непроходимую чащу.

Василий Ногач:

Походил, походил — оказался в таком болоте, что ужас, куда я попал. Что я ел? А что я мог есть? Иду так по лесу, смотрю щавелька, а у меня сердце ноет, я вырвал эту щавельку, пожевал, мне легче стало и давай я рвать этот щавель. За счёт щавеля и жил.

В бору 75-летний Василий Ногач провел 8 дней и ночей. Говорит, днем страшно не было. А вот ночью пугала темнота и мысль, что так и не сможет найти дорогу домой. На 9 день его случайно нашёл грибник в 12 километрах от места исчезновения.

Михаил Грабович:

Поехал я утром за грибами еду туда, вижу, человек идет по левой стороне. Видно, нездоровый человек. Я с ним начал говорить. Говорит: не ел. Я его домой привез, расспросил, потом позвонил знакомому (сосед в милиции). Он говорит: точно он.

Сообщение о том, что 75- летний Василий Ногач, пошел за грибами и не вернулся, в милицию поступило только на третий день после исчезновения пенсионера. Лес прочесывали, что называется, «всем миром».

Иван Горун, старший оперуполномоченный группы поисковой работы Лунинецкого РОВД:

Сразу ориентировали лесные хозяйства, межрайонную инспекцию по охране животного мира. МЧС задействовали сразу.

Даже близкие в какой-то момент стали терять надежду, что когда-нибудь ещё смогут увидеть живим и тем более здоровым Василия Нестаеровича. И сегодня не перестают благодарить его спасителей.

Лидия Пантух, жена:

Конечно благодарны, надо благодарность всем написать, которые нашли. Всем.

Случаи, когда опытные грибники теряются, в казалось бы, знакомом лесу, – далеко не единичны. Только в 2014 году и только в Брестской области искали более полусотни человек. Одного из них – жительницу Дрогичинского района, которая пошла по ягоды еще в июне, — до сих пор так не нашли.