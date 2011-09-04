В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

54-летний калифорниец жестоко покусал живого метрового питона

В полицию поступило сообщение о лежащем на земле человеке. Когда стражи порядка прибыли на место, обнаружили, что 54-летний Дэвид Сэнк не стал жертвой нападения, как предполагалось раньше. А жертвой была рептилия. Позже хозяин змеи обвинил Дэвида в том, что тот откусил от нее два куска.