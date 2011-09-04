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В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

04 сентября 2011 15:43
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Потасовка началась накануне вечером после несанкционированного митинга.

Активисты крайней правой партии «Лига английской защиты» в ответ на требования полицейских разойтись начали забрасывать стражей правопорядка бутылками и петардами. В ответ полиции пришлось применить силу. Более 60 участников беспорядков арестовано, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инцидент произошел в мусульманском районе британской столицы. Правые радикалы собрались здесь, чтобы выразить протест исламизации Великобритании. Напомню, что после августовских погромов демонстрации и шествия во многих частях Лондона запрещены.

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

В Лондоне демонстрация националистов обернулась дракой с полицией

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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