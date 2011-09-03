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В Борисовском районе из-за снаряда времен Великой Отечественной войны была эвакуирована школа

03 сентября 2011 11:12
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ЧП произошло в Червичской школе Борисовского района утром 2 сентября, сообщает БелТА.

В этом день, в 10.25, в Загородный отдел милиции Борисовского РУВД обратился житель деревни Лошница и сообщил, что 31 августа около 16.00 вблизи электроподстанции в деревне Черневичи он обнаружил предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Позже мужчина перенес этот предмет в здание подстанции.

Прибывший участковый инспектор милиции Борисовского РУВД эвакуировал 15 преподавателей и 44 ученика близ расположенной Черневичской общеобразовательной средней школы.

Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз» обезвредила артиллерийский снаряд.

# происшествия

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