В Борисовском районе из-за снаряда времен Великой Отечественной войны была эвакуирована школа

В этом день, в 10.25, в Загородный отдел милиции Борисовского РУВД обратился житель деревни Лошница и сообщил, что 31 августа около 16.00 вблизи электроподстанции в деревне Черневичи он обнаружил предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Позже мужчина перенес этот предмет в здание подстанции.
Прибывший участковый инспектор милиции Борисовского РУВД эвакуировал 15 преподавателей и 44 ученика близ расположенной Черневичской общеобразовательной средней школы.
Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз» обезвредила артиллерийский снаряд.