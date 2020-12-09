Завершено расследование уголовного дела по факту избиения правоохранителя в Минске

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту избиения сотрудника милиции. Инцидент произошел еще в начале ноября в районе улицы Макаенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около часа ночи 31-летний мужчина ударил правоохранителя, а после оказал сопротивление при задержании. Минчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям – насилие и сопротивление. Сейчас мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.